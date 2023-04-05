В Самарской области электрик получил ожоги глаз и лица во время работы

Основной причиной ЧП стала неудовлетворительная организация работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тольятти произошел несчастный случай с участием электромонтера одной из компаний. Мужчина получил серьезные травмы во время работы. Об этом сообщает федерация профсоюзов Самарской области.

Все случилось в Автозаводском районе Тольятти. Там бригада электриков занималась обустройством кабельной линии.

— После завершения работ по нарядам-допускам мастер дал электромонтеру устное указание — подключить кабельную линию к автоматическому выключателю в распределительном устройстве трансформаторной подстанции. При подсоединении нулевой шины произошла вспышка. В результате 48-летний работник получил ожоги глаз, лица и шеи, — сообщили в региональной федерации профсоюзов.

Было проведено разбирательство, в ходе которого удалось установить все детали ЧП. Насколько известно, основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, что повлекло нарушение правил по охране труда. Сопутствующие причины — отсутствие контроля со стороны руководителей и беспечность самого работника. Защитный щиток на каске мужчины был поднят.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал