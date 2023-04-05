Самарская область с начала СВО отправила на Донбасс более 80 гуманитарных колонн

Самарская область оказывает помощь жителям новых регионов и участникам СВО / Фото: Единая Россия

«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов: Донецкой и Луганской народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. С начала СВО партия отправила «за ленточку» более 20 тысяч тонн гуманитарных грузов и спецтехники.

Фуры с продуктами, бытовой химией, одеждой, лекарствами ежедневно отправляют со всей страны. Самарская область не исключение. Регион отправил на Донбасс уже 84 гуманитарные колонны с грузом более 1,5 тысяч тонн.

- Бойцы из Самарской области служат почти по всему фронту СВО. Очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только 2-й гвардейской общевойсковой армии, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволяет быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям, - отметил губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Напомним, с мая 2022 года Самарская область оказывает поддержку городу Снежное в ДНР. Регион помог восстановить три школы, два медучреждения, 13 котельных, пять тепловых пунктов и объектов теплоснабжения, 40 участков водоснабжения и канализации, шесть МКД, четыре дороги. Также удалось привести в порядок детско-юношескую спортивную школу и музей.

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