В Самаре стартовала поэтическая акция «Голоса фронта – 2023»

В библиотеке пройдет поэтическая акция. Фото: СОУНБ

В Самаре пройдет Международная поэтическая акция «Голоса фронта – 2023». Заявки от участников принимают до 20 апреля 2023 года.

По информации пресс-службы Самарской областной научной библиотеки, участникам необходимо прочитать наизусть одно стихотворение известного поэта-фронтовика. Общая длительности чтения не должна превышать 3 минут. Также иногородние участники смогут прислать видеовыступление. Подать заявку можно до 20 апреля, 28 апреля в официальной группе конкурса опубликуют список финалистов.

В жюри поэтического микрофона вошли: Денис Домарев, Андрей Мастерков, Александр Громов, Борис Трейбич, Андрей Грачев, Марина Суркова. Второй этап (финал) пройдет 5 мая 2023 года.

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