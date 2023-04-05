В Самарской области заболеваемость гриппом снизилась на 17%

В начале апреля специалисты зафиксировали 44 случая гриппа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость гриппом. По данным на 2 апреля 2023 года снижение составило 17%. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что реже стали болеть дети в возрасте от 3 до 6 лет, а также жители губернии в возрасте от 15 лет и старше. При этом рост заболеваемости зафиксирован в возрастных группах от 0 до 2 лет (100%) и от 7 до 14 лет (12,5%). Аналогичная ситуация складывается с заболеваемостью ОРВИ – с конца марта на начало апреля она снизилась на 9,3%.

Помимо этого, по результатам лабораторного мониторинга в Самарской области по-прежнему отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и метапневмовирусов.

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