В ГИБДД Самарской области рассказали о новых правилах езды на электросамокатах и гироскутерах

Движение будет регулироваться специальными знаками о разрешении, ограничении или запрете перемещения. Фото: ГИБДД Самарской области

Жителям Самарской области напомнили, что изменились правила дорожного движения касательно езды на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах.

— Теперь эти и аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Движение на них разрешено со скоростью не более 25 км/ч. Масса устройства для езды по тротуарам и дорожкам не должна превышать 35 кг, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

Движение будет регулироваться специальными знаками о разрешении, ограничении или запрете перемещения. Люди старше 14 лет должны передвигаться по велодорожкам и велополосам. Если их нет, допускается движение по тротуарам, обочинам, или же по правому краю проезжей части при соблюдении условий.

Требования заключаются в следующем: разрешенная скорость по дороге не более 60 км/ч, СИМ должно иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета. Урегулировали также правила по отношению к пешеходам.

У пешеходов преимущество перед водителями СИМ, а при пересечении дороги по пешеходному переходу с электросамоката или других устройств нужно слезть. Также ввели запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал