В Самаре фонтаны готовят к тестовому пуску и работе в новом сезоне

Также монтируют 45 систем автоматического полива. Фото: администрация Самары

В Самаре раньше сроков начали расконсервацию фонтанов после зимы. Сейчас выполнено уже более 60% объема подготовительных работ, сообщили в городской администрации.

— Заключен муниципальный контракт, в рамках которого обеспечат содержание 49 городских фонтанов, с учетом восстанавливаемого на площади Памяти. Пробный пуск фонтанов запланирован 15 апреля, это раньше, чем в предыдущие годы, — отметили в мэрии.

На набережной под Ленинградским спуском завершилась покраска труб фонтана «Самара», специалисты монтируют оборудование. В ходе подготовки повышенное внимание уделят фонтанам, у которых есть светодинамические элементы и музыкальное сопровождение.

Все фонтаны будут работать по 12-13 часов в сутки, начиная с 09:00 ежедневно. Но по понедельникам традиционно санитарный день. После очистки фонтаны вновь возобновят работу. Жителей просят не забираться на фонтаны и не купаться в них.

Также монтируют 45 систем автоматического полива. Они взяты на содержание, чтобы в дальнейшем ежедневно включались в работу в соответствии с погодными условиями. Специалисты будут следить за исправностью поливочного водопровода на своих объектах и контролировать расход электроэнергии и воды.

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