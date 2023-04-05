В Самаре фонтаны готовят к тестовому пуску и работе в новом сезоне

Также монтируют 45 систем автоматического полива.
Фото: администрация Самары
В Самаре раньше сроков начали расконсервацию фонтанов после зимы. Сейчас выполнено уже более 60% объема подготовительных работ, сообщили в городской администрации.
— Заключен муниципальный контракт, в рамках которого обеспечат содержание 49 городских фонтанов, с учетом восстанавливаемого на площади Памяти. Пробный пуск фонтанов запланирован 15 апреля, это раньше, чем в предыдущие годы, — отметили в мэрии.
На набережной под Ленинградским спуском завершилась покраска труб фонтана «Самара», специалисты монтируют оборудование. В ходе подготовки повышенное внимание уделят фонтанам, у которых есть светодинамические элементы и музыкальное сопровождение.
Все фонтаны будут работать по 12-13 часов в сутки, начиная с 09:00 ежедневно. Но по понедельникам традиционно санитарный день. После очистки фонтаны вновь возобновят работу. Жителей просят не забираться на фонтаны и не купаться в них.
Также монтируют 45 систем автоматического полива. Они взяты на содержание, чтобы в дальнейшем ежедневно включались в работу в соответствии с погодными условиями. Специалисты будут следить за исправностью поливочного водопровода на своих объектах и контролировать расход электроэнергии и воды.
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