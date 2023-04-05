В Самарской области жителей пригласили принять участие в проекте «Лица Победы»

Самарцы смогут принять участие в проекте

В Самарской области местных жителей пригласили принять участие в проекте «Лица Победы». Специалисты собирают материал о тех, кто внес свой вклад в разгром нацизма.

По информации Музея Победы, самарцы уже передали более тысячи историй о своих близких. Чтобы внести историю в проект, необходимо иметь фотографию и биографию родственника. Материалы можно отправить на сайт проекта, после чего информация станет доступна для поиска на портале.

Помимо этого, Музей Победы создал экспозицию в Москве. Каждый желающий сможет показать портрет своего предка на большом экране.

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