Контроль за работой автобуса № 47 будет усилен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проверят работу автобуса № 47 «Юнгородок — Хлебная площадь». Маршрут решили взять на контроль после жалоб горожан в соцсетях. Об этом сообщает департамент транспорта.

По словам самарцев, иногда интервал движения автобуса № 47 достигает 40-50 минут. Дождаться его на остановке бывает непросто.

— Вечерами часто уезжаю с остановки на площади Кирова. После 20 часов бывает, что пустые автобусы № 47 (там только кондуктор и водитель) просто проезжают мимо, — поделилась одна из горожанок.

Заместитель главы дептранса Юрий Тапилин сообщил, что перевозчику поручено усилить контроль за работой маршрута и за соблюдением интервалов движения. Также будет направлена контрольно-ревизионная группа, которая проверит, на всех ли остановках останавливаются автобусы и всех ли пассажиров они забирают.

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