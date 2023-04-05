Водитель Skoda погиб в ДТП с Porsche на ул. Тополиной в Тольятти 5 апреля 2023

Автомобилиста зажало в салоне после ДТП / Фото: ЧП Тольятти

В среду, 5 апреля 2023 года, на улице Тополиной в Тольятти произошло страшное ДТП. Там Porsche Cayenne влетел в Skoda Rapid. Водитель шведского авто, к сожалению, не выжил. Момент попал на видео.

По данным ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 11:30 у дома № 1а по улице Тополиной. По предварительной информации, аварию спровоцировал 60-летний водитель Skoda. Автомобилист, выезжая из жилой зоны, не пропустил Porsche, который двигался по главной дороге.

Удар пришелся на левую сторону чешской легковушки. Мужчина, который находился за рулем авто, погиб на месте. Чтобы достать его из покореженного авто, понадобилась помощь спасателей. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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