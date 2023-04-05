Новая школа на 1200 мест появится в Автозаводском районе Тольятти

Предварительная стоимость строительства – 1,9 млрд рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти появится новая школа на 1200 мест. Объект возведут в рамках ГЧП – концессионное соглашение было на днях подписано между региональным правительством и ООО «ПроШкола №60». Об этом сообщил министр экономразвития региона Дмитрий Богданов.

– Мы активно развиваем механизм государственно-частного партнерства. Через концессионные соглашения с инвесторами строим объекты, в том числе, в сфере образования. Новая школа в Тольятти – это современный объект, оснащенный всем необходимым оборудованием, в котором будет комфортно учиться детям и работать учителям, – поделился Дмитрий Богданов.

Образовательное учреждение построят в 14-А квартале, по улице 40 лет Победы. Работы обойдутся в 1,9 млрд. рублей. Завершить строительство планируется до конца 2024 года.

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