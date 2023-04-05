Предполагаемого лидера самарской ОПГ «Законовские» обвинили по шести уголовным статьям

Материалы уголовного дела могут направить в суд в мае 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предполагаемому лидеру самарской ОПГ «Законовские» Владимиру Изумрудову предъявили обвинения по шести статьям УК РФ. Ему вменяют незаконное предпринимательство, легализацию денег, организацию преступного сообщества, изготовление поддельных акцизных марок, производство товаров без маркировки и незаконное использование средств индивидуализации товаров. Насколько известно, мужчина не признает свою вину.

Обвинение предъявлено и сыну Владимира Изумрудова — Евгению. Того подозревают в участии в преступном сообществе и в обороте поддельных документов. Как пишет Волга Ньюс, материалы уголовного дела родственников заняли 65 томов. По предварительным данным, их могут направить на рассмотрение в суд в мае 2023 года.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Владимира Изумрудова 4 мая 2022 года. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет, которое нанесло производителям табака ущерб в более чем 99 млн рублей. В дальнейшем мужчину обвинили в организации преступного сообщества, которое было разбито на подгруппы. Одна занималась финансовой деятельностью организации, другая — изготовлением сигарет, а третья, в которую входил Евгений Изумрудов, — сбытом продукции.

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