Мнимые болезни могут быть вызваны недостатком внимания со стороны родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Александра Миллер рассказала, почему дети притворяются больными и врут о своих недомоганиях. Как выяснилось, основная причина такому поведению — нехватка внимания родителей.

— Бывает, дети не придумывают, а на самом деле заболевают, когда ссорятся родители. Но это болезни не обычные, а соматические, которые имеют под собой психологическую подоплеку. Для юных психологов на бессознательном уровне срабатывает выражение «горе объединяет». В итоге они обращают внимание на себя и родителей друг на друга, — объяснила специалист.

Нередко дети врут о своих недомоганиях, потому что так выгодно — с больных меньше спроса, пишет ФАН. По словам Александры Миллер, излечить ребенка от мнимой болезни можно любовью, заботой и вниманием.

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