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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:55

Психолог Александра Миллер рассказала, почему дети притворяются больными

Для этого есть несколько причин
Анастасия ФИЛАТОВА
Мнимые болезни могут быть вызваны недостатком внимания со стороны родителей

Мнимые болезни могут быть вызваны недостатком внимания со стороны родителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Александра Миллер рассказала, почему дети притворяются больными и врут о своих недомоганиях. Как выяснилось, основная причина такому поведению — нехватка внимания родителей.

— Бывает, дети не придумывают, а на самом деле заболевают, когда ссорятся родители. Но это болезни не обычные, а соматические, которые имеют под собой психологическую подоплеку. Для юных психологов на бессознательном уровне срабатывает выражение «горе объединяет». В итоге они обращают внимание на себя и родителей друг на друга, — объяснила специалист.

Нередко дети врут о своих недомоганиях, потому что так выгодно — с больных меньше спроса, пишет ФАН. По словам Александры Миллер, излечить ребенка от мнимой болезни можно любовью, заботой и вниманием.

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