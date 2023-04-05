В Самарской области в 2023 году отопительный сезон может завершиться раньше срока

Ресурсоснабжающие компании уже готовятся к окончанию подачи отопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отопительный сезон-2023 года может завершиться раньше срока. Так, ООО «СамРЭК-Эксплуатация» уже готовится к его окончанию. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– В этом году подачу тепла могут остановить раньше, поскольку уже в марте показатели среднесуточной температуры воздуха превысили показатели предыдущего 2022 года, – пояснили областные власти.

Напомним, подачу отопления отключают в случае, если среднесуточная температура воздуха держится 5 дней подряд на отметке +8 и выше.

Власти напоминают, что отключение теплоснабжения – постепенный процесс. Изначально подачу тепла приостановят на промышленных предприятиях, а после отключат остальные объекты.

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