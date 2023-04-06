Бывшее здание арбитражного суда продали в Самаре почти за 260 млн рублей

70% площадей сданы в аренду и приносят стабильный доход. Фото: РАД

По поручению НИЦ ЕЭС (Россети) продали офисное здание в центре Самары, в котором раньше располагался арбитражный суд. Об этом сообщили в Российском аукционном доме.

Здание класса «В» на улице Авроры,148 площадью 6 тысяч кв. метров продали за 256,35 миллионов рублей. Покупателем стало ООО «Интеграл». Отмечается, что объект представляет собой готовый арендный бизнес. Так, 70% площадей сданы в аренду и приносят стабильный доход.

— Рынок скорректировал цены на недвижимость, и спрос стал постепенно возвращаться и в сегмент крупноформатной коммерческой недвижимости. Мы наблюдаем постепенное восстановление инвестиционной активности во всех регионах РФ, — рассказала руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова.

Также по ее словам, стоимость высокодоходной недвижимости снизилась незначительно по сравнению с 2021 годом, а цена квадратного метра средне- и низколиквидных активов опустилась в диапазоне от 10 до 30%. На этом фоне возобновились сделки в сегменте банковских и корпоративных активов.

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