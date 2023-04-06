Почти 5 тысяч немаркированных пачек сигарет изъяли в торговом павильоне Самары

Женщину доставили в отдел полиции, а сигареты направили на экспертизу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре из магазина и квартиры владелицы изъяли более 4700 пачек сигарет отечественного и иностранного производства. Все они продавались незаконно.

— В сентябре 2022 года стало известно, что на территории Кировского района в торговом павильоне на ул. Товарной, 56-летняя местная жительница продавала немаркированную табачную продукцию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщину доставили в отдел полиции, а сигареты направили на экспертизу. По ее результатам, изъятое является немаркированным федеральной акцизной маркой табачным изделием. Общая стоимость составила более 430 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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