Дело председателя Шестого кассационного суда Самары рассмотрят в Москве

Александр Ефанов возглавляет Шестой кассационный суд с осени 2018 года / Фото: 6kas.sudrf.ru

Высшая квалификационная коллегия судей РФ заинтересовалась председателем Шестого кассационного суда в Самаре Александром Ефановым. Поводом этому стал «компромат», поступивший на него от депутата Госдумы Александра Хинштейна, пишет OBOZ.INFO.

- Президиумом Высшей квалификационной коллегии судей РФ принято решение о создании комиссии для проверки сведений, поступивших от председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связям Александра Хинштейна, в отношении председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Александр Ефанов возглавляет Шестой кассационный суд в Самаре с сентября 2018 года. Ранее он руководил Самарским гарнизонным военным судом, затем 11-м арбитражным апелляционным судом, после этого недолго – арбитражем региона. Общий стаж его работы в области юриспруденции составляет более 35 лет.

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