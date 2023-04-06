Сброс воды на Жигулевской ГЭС стартует с 6 апреля 2023 года

Гидроэлектростанция готова к пропуску "большой воды" / Фото: www.zhiges.rushydro.ru

Жигулевская ГЭС готова к прохождению половодья. Сброс воды на станции начнется с четверга, 6 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- В рамках подготовки к пропуску половодья проведены осмотры гидротехнических сооружений, проверки работоспособности дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения, - рассказал главный инженер Жигулевской ГЭС Алексей Богданов.

В пятницу, 7 апреля 2023 года, планируется минимальный подъем трех затворов водосливной плотины. В таком режиме станция будет работать в течение 8 часов. Затем пропуск воды будет увеличен.

По данным Приволжского УГМС, максимальные сбросы воды с Жигулевской ГЭС намечены в период с 14 по 20 апреля 2023 года. Их величина составит 26000±500 куб. м/с. По прогнозам специалистов, уровни воды в водохранилищах ожидаются в пределах средних многолетних значений.

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