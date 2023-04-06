Энергетики пригрозили МП «ТТУ» Самары отключить электричество из-за долга в 40 млн рублей

Отключение электроэнергии может сказаться на работе трамваев и троллейбусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре может остановиться движение трамваев и троллейбусов. Это связано с долгом МП «ТТУ» за электроэнергию. В настоящее время он составляет около 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».

- Была проведена серия встреч с руководством ТТУ и представителями администрации Самары. Однако существующая задолженность так и не была погашена. Мы не можем бесконечно кредитовать предприятие. В связи с этим планируется ограничить неплательщику подачу электроэнергии с 11 апреля 2023 года, - отметили энергетики.

По данным ресурсоснабжаюжей компании, они уже уведомили предприятие, мэрию, прокуратуру, МЧС и другие ведомства о планах по отключению электричества. В дальнейшем энергетики могут полностью приостановить энергоснабжение всех подстанций ТТУ. Данная мера будет действовать, пока МП не оплатит долг.

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