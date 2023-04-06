Зловонную свалку-подснежник обнаружили в Советском районе Самары в апреле 2023 года

Скопление отходов находилось между улицами 22 Партсъезда и Кабельная. Фото: ОНФ Самарская область

Жители Самары обнаружили новую свалку. На этот раз – в Советском районе. Горы мусора появились с таянием снега, принеся с собой неприятный запах. Информацию сообщили в пресс-службе Народного фронта Самарской области.

Прибывшие на место экологические инспекторы обнаружили скопление мусора между улицами 22 Партсъезда и Кабельная. Строительные и бытовые отходы были рассыпаны вдоль обочины дороги. Жители пояснили, что мусор прибывает на свалку по ночам – его привозят на грузовиках.

– Проезд по улице Ветлянской легковых транспортом невозможен. Этим и пользуются нарушители на грузовиках, сваливая мусор, – рассказал член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Валерий Барсук.

Представители ОНФ уже направили обращение в Росприроднадзор, а также главе города. Они просят мэра ограничить проезд по дороге.

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