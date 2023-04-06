Власти Самары запретили «Кошелев-проекту» строить дома в селе Красный Пахарь

Дома должны были появиться на участке площадью более 144 тыс. квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары приняли решение по застройке села Красный Пахарь. Освоить участок планировало АО «Кошелев-проект». Информация отражена в постановлении городской администрации.

Согласно документации, компания просила властей согласовать строительство домов на участке площадью 144 445 квадратных метров. На площадке планировалась малоэтажная застройка. Количество парковочных мест при этом было минимальным – 0,2 на квартиру.

Мэрия решила отказать застройщику.

– Основанием для отказа послужило расположение участка в двух территориальных зонах. Кроме того, не были предоставлены документы, согласно которым участок нельзя использовать по причине его конфигурации, инженерно-геологические или иные характеристики, которые неблагоприятны для застройки, – сообщается в постановлении.

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