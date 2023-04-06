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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:48

Власти Самары запретили «Кошелев-проекту» строить дома в селе Красный Пахарь

Компания планировала малоэтажную застройку с минимальным количеством парковочных мест
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дома должны были появиться на участке площадью более 144 тыс. квадратных метров.

Дома должны были появиться на участке площадью более 144 тыс. квадратных метров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары приняли решение по застройке села Красный Пахарь. Освоить участок планировало АО «Кошелев-проект». Информация отражена в постановлении городской администрации.

Согласно документации, компания просила властей согласовать строительство домов на участке площадью 144 445 квадратных метров. На площадке планировалась малоэтажная застройка. Количество парковочных мест при этом было минимальным – 0,2 на квартиру.

Мэрия решила отказать застройщику.

– Основанием для отказа послужило расположение участка в двух территориальных зонах. Кроме того, не были предоставлены документы, согласно которым участок нельзя использовать по причине его конфигурации, инженерно-геологические или иные характеристики, которые неблагоприятны для застройки, – сообщается в постановлении.

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