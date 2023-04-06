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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:02

Галерея «Виктория» закроется в Самаре в мае 2023 года

В здании, где находится культурное пространство, проведут реконструкцию
Анастасия ФИЛАТОВА
Учреждение работало в здании на ул. Некрасовской с 2005 года / Фото: галерея "Виктория"

Учреждение работало в здании на ул. Некрасовской с 2005 года / Фото: галерея "Виктория"

Здание галереи «Виктория» на улице Некрасовской, 2 в Самаре ждет обновление. Оно закроется на реконструкцию в мае 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Проект предполагает полное изменение входной зоны здания, в том числе повышение ее инклюзивности; увеличение выставочной площади; обустройство пространств для общения и досуга.

Отметим, коллектив «Виктории» продолжит работать. В мае офис галереи переедет на новое место, где будут проводить лекции, кинопоказы, творческие курсы. Летом учреждение проведет третью самарскую квартирную триеннале и фестиваль «Назад в город». Также она примет участие в фестивале паблик-арта «Архстояние» в Никола-Ленивце.

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