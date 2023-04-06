Самарцы смогут уехать после вечерних спектаклей в театрах на дополнительных автобусах

Воспользоваться транспортом смогут зрители драмтеатра и театра оперы и балета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре позаботились о зрителях театров. После вечерних спектаклей их будут развозить по домам на дополнительных автобусах. Об этом в соцсетях сообщили представители департамента транспорта.

По данным ведомства, театралам будут доступны автобусы четырех маршрутов - №№ 1, 2, 34 и 47. Воспользоваться ими смогут посетители Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича и театра драмы имени Максима Горького.

Зрителей оперного театра автобусы будут ждать на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской, а драмтеатра – на перекрестке улиц Фрунзе и Шостаковича.

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