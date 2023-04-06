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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:20

В Самарских теплицах выращивают цветы для озеленения города

В областной столице продолжается месячник по благоустройству
Алена ПРОВКИНА
В теплицах высадили растения. Фото: городская администрация

В теплицах высадили растения. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают реализовывать программу «Цветущий город». В теплицах областной столицы выращивают цветы для озеленения.

По информации городской администрации, выращенные цветы пересадят в цветники и клумбы на улицах. В рамках месячника по благоустройству подготовка к цветочному декорированию усилена. Специалисты отмечают, что общая площадь цветников превысит 38 тысяч кв.м.

Сотрудники, занимающиеся благоустройством, отметили, что в этом году также попробуют засадить новые сорта. Первыми цветами, которые будут радовать жителей, окажутся тюльпаны, луковицы которых высадили заранее.

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