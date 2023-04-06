Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с ректором академии Гнесиных

Глава Самарской области обсудил с ректором академии имени Гнесиных планы сотрудничества в области культуры и искусства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с ректором академии им.Гнесиных. Глава региона встретился с Александром Рыжинским.

Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие культуры и искусства на территории региона. Оно коснется не только творческих проектов, но и образовательных, а также вопросов поддержки молодых людей. Во время встречи обсудили участие академии музыки имени Гнесиных в музыкальных проектах губернии, одним из которых является фестиваль искусств Д.Д. Шостаковича. Ректор академии поддержал инициативу и выразил готовность поучаствовать в фестивале с ансамблем «Altro coro».

Также Александр Рыжинский предложил провести в областной столице выездную творческую школу академии для студентов и преподавателей. На встрече обсудили возможность обучение жителей Самарской области в академии им. Гнесиных в рамках целевого набора. Такая возможность откроется для 10 талантливых молодых людей.

Помимо этого, во время беседы ректор академии попросил у Дмитрия Азарова рассмотреть вопрос присвоения почетных званий «Заслуженный артист» и «Народный артист» педагогам музыкальных вузов.

- В Год наставника и педагога, объявленный Президентом, это вопрос, который нужно решать, - отметил глава региона.

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