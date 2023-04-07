Новый слой покрытия укладывают на путепроводе «Аврора» в Самаре

Подрядчик нацелен завершить обновление дорог как можно скорее. Фото: администрация Самары

В Самаре на путепроводе в створе улицы Авроры с 1 апреля ремонт покрытия ведется в интенсивном темпе. Уже полностью удален изношенный слой на путепроводе и на мосту «Южный».

— Вечером 6 апреля дорожные рабочие ООО «НПФ «XXI Век» начали укладывать асфальтобетон. Работы ведутся с перемычки между путепроводом и мостом, — рассказали в администрации Самары.

Одна полоса в направлении «в город» остается свободной для движения, а в другом направлении для проезда доступны обе полосы. В дальнейшем могут изменить схему движения, так как в ближайшие выходные для наращивания темпов и объемов работ планируется выход сразу двух асфальтоукладочных комплексов на въезд в город. Тогда транспортные потоки направят на вторую сторону путепровода.

Дорожное полотно пройдет экспертизу. Если все показатели будут соответствовать требованиям, то подрядчик продолжит устройство покрытия, а если нет, то придется переделать. Подрядчик нацелен завершить обновление дорог протяженностью свыше 1,1 км как можно скорее.

По расчетам специалистов, после ремонта пропускная способность Южного моста и путепровода увеличится, и дорожные пробки будут возникать реже.

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