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НовостиОбщество7 апреля 2023 4:57

Многодетные семьи из Самарской области получили госнаграду «Родительская слава»

Указ о присвоении ордена подписал президент РФ Владимир Путин
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Награду получат сразу три семейства

Награду получат сразу три семейства

Сразу несколько многодетных семей из Самарской области получат государственную награду. Указом президента РФ семьи Романовых и Кураевых удостоены ордена «Родительская слава», а семье Осыдченко вручат медаль ордена. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Николай и Ирина Кураевы живут в Чапаевске. Они вместе 24 года и воспитывают 13 детей. Ребята очень увлеченные – они играют на музыкальных инструментах, рисуют. В копилке семейства – множество грамот и благодарностей за успехи в учебной деятельности и общественной жизни.

Супруги Романовы проживают в Безенчукском районе. В прошлом году Андрей и Надежда отметили 25-летие совместной жизни. В их семье – 12 детей. Они очень дружны и также имеют множество наград, в том числе – почетную грамота губернатора Самарской области за большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций.

В семье Сергея и Анастасии Осыдчкено из Жигулевска восемь детей: старшие – студенты, а самой младшей Александре всего 1 год. Супруги – медработники, старшие дети также пошли по их стопам. Помимо семьи и работы Сергей и Анастасия принимают активное участие в общественной жизни. Так, Анастасия шьет изделия для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и для участников СВО.

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