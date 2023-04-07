Многодетные семьи из Самарской области получили госнаграду «Родительская слава»

Награду получат сразу три семейства

Сразу несколько многодетных семей из Самарской области получат государственную награду. Указом президента РФ семьи Романовых и Кураевых удостоены ордена «Родительская слава», а семье Осыдченко вручат медаль ордена. Информацию сообщили в региональном правительстве.

Николай и Ирина Кураевы живут в Чапаевске. Они вместе 24 года и воспитывают 13 детей. Ребята очень увлеченные – они играют на музыкальных инструментах, рисуют. В копилке семейства – множество грамот и благодарностей за успехи в учебной деятельности и общественной жизни.

Супруги Романовы проживают в Безенчукском районе. В прошлом году Андрей и Надежда отметили 25-летие совместной жизни. В их семье – 12 детей. Они очень дружны и также имеют множество наград, в том числе – почетную грамота губернатора Самарской области за большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций.

В семье Сергея и Анастасии Осыдчкено из Жигулевска восемь детей: старшие – студенты, а самой младшей Александре всего 1 год. Супруги – медработники, старшие дети также пошли по их стопам. Помимо семьи и работы Сергей и Анастасия принимают активное участие в общественной жизни. Так, Анастасия шьет изделия для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и для участников СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.