Безработная мать из Самары придумала четвертого ребенка, чтобы получить 700 тысяч рублей

Благодаря своей афере самарчанка получала соцвыплаты с 2019 по 2023 год Фото: ГУ МВД России по Самарской области

32-летняя жительница Самара оказалась в центре скандала из-за махинаций с социальными выплатами. Для их получения многодетная безработная мать придумала себе четвертого ребенка. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, самарчанка подала документы в ЗАГС Кировского района и сообщила работникам, что недавно стала мамой в четвертый раз – на свет якобы появилась девочка. Она уверяла, что роды проходили в домашних условиях, без помощи медиков.

На основании документов в период с мая 2019 года по февраль 2023 года женщина получала выплаты. Общая сумма превысила 700 тысяч рублей. А позднее о хитром плане самарчанки узнали полицейские.

Сейчас в отношении матери троих детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами). Материалы уже переданы в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.