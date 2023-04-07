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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 5:09

Безработная мать из Самары придумала четвертого ребенка, чтобы получить 700 тысяч рублей

Женщина заявила, что родила девочку в домашних условиях, без помощи медиков
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Благодаря своей афере самарчанка получала соцвыплаты с 2019 по 2023 год

Благодаря своей афере самарчанка получала соцвыплаты с 2019 по 2023 год

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

32-летняя жительница Самара оказалась в центре скандала из-за махинаций с социальными выплатами. Для их получения многодетная безработная мать придумала себе четвертого ребенка. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, самарчанка подала документы в ЗАГС Кировского района и сообщила работникам, что недавно стала мамой в четвертый раз – на свет якобы появилась девочка. Она уверяла, что роды проходили в домашних условиях, без помощи медиков.

На основании документов в период с мая 2019 года по февраль 2023 года женщина получала выплаты. Общая сумма превысила 700 тысяч рублей. А позднее о хитром плане самарчанки узнали полицейские.

Сейчас в отношении матери троих детей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами). Материалы уже переданы в суд.

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