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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:41

День сотрудников военных комиссариатов отметили в ДК Железнодорожников в Самаре

Во Дворце культуры состоялось торжественное собрание и награждение
Анастасия ФИЛАТОВА
Отличившимся сотрудникам военкоматов вручили государственные и региональные награды / Фото: школа № 177 Самары / vk.com

Отличившимся сотрудникам военкоматов вручили государственные и региональные награды / Фото: школа № 177 Самары / vk.com

В четверг, 6 апреля 2023 года, в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина в Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов. Участие в нем приняли вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин, генерал-майор Александр Протченко, заместитель военкома региона, полковник Дмитрий Цыганов и другие.

Юрий Рожин поздравил сотрудников военных комиссариатов с наступающим профессиональным праздником. Он поблагодарил их за ответственный подход к работе, за проделанную работу по организации призыва к проведению частичной мобилизации и за помощь семьям бойцов. Также вице-губернатор отметил, что правительство региона продолжит оказывать комиссариатам всю необходимую поддержку.

В рамках торжественного собрания состоялось награждение отличившихся в зоне СВО военных и заслуженных сотрудников военкоматов Самарской области. Им вручили государственные и региональные награды.

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