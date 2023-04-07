День сотрудников военных комиссариатов отметили в ДК Железнодорожников в Самаре

Отличившимся сотрудникам военкоматов вручили государственные и региональные награды / Фото: школа № 177 Самары / vk.com

В четверг, 6 апреля 2023 года, в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина в Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов. Участие в нем приняли вице-губернатор — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин, генерал-майор Александр Протченко, заместитель военкома региона, полковник Дмитрий Цыганов и другие.

Юрий Рожин поздравил сотрудников военных комиссариатов с наступающим профессиональным праздником. Он поблагодарил их за ответственный подход к работе, за проделанную работу по организации призыва к проведению частичной мобилизации и за помощь семьям бойцов. Также вице-губернатор отметил, что правительство региона продолжит оказывать комиссариатам всю необходимую поддержку.

В рамках торжественного собрания состоялось награждение отличившихся в зоне СВО военных и заслуженных сотрудников военкоматов Самарской области. Им вручили государственные и региональные награды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал