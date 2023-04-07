Пассажир аэропорта Курумоч пытался незаконно вывезти за границу более 3,7 млн рублей

Крупную сумму денег нашли в ручной клади пассажира международного рейса / Фото: Самарская таможня

В аэропорту Курумоч поймали пассажира, который хотел незаконно вывезти за границу крупную сумму денег. Нарушителя выявили в ходе выборочного таможенного контроля.

— В ручной клади мужчины, вылетающего из Самары, была обнаружена незадекларированная валюта в размере более 3,7 млн рублей. При пересчете по курсу валют — это свыше 48 тысяч долларов США. Согласно таможенному кодексу ЕАЭС, без декларирования разрешено провозить не более 10 тысяч долларов США в эквиваленте, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. При наличии оснований в отношении авиапассажира могут возбудить уголовное дело по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». Тогда ему может грозить крупный штраф, принудительные работы или ограничение свободы.

Напомним, похожий случай произошел в аэропорту Куромоч в марте 2023 года. Таможенники выявили превышения валюты на рейсе Дубай — Самара. Были возбуждены административные дела.

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