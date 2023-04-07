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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:08

В самарской колонии из-под надзора ушел заключенный в апреле 2023 года

В настоящее время беглого зека ищут сотрудники правоохранительных органов
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В Самарской области разыскивают осужденного из колонии-поселения. Фото: УФСИН по Самарской области

В Самарской области разыскивают осужденного из колонии-поселения. Фото: УФСИН по Самарской области

5 апреля 2023 года из-под надзора сотрудников УФСИН по Самарской области ушел заключенный. Родион Дунаев находился под стражей в колонии-поселения №27, когда сотрудники правоохранительных органов обнаружили его отсутствие на рабочем месте.

Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе УФСИН России по Самарской области, заключенный ушел из-под надзора из колонии-поселения и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Сотрудники УФСИН и полиции организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание осужденного.

Приметы:

Рост 170 см, волосы короткие, русые, был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, черные брюки, черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения Дунаева Родиона Андреевича, просим сообщить по телефонам: 8 (846) 339-38-00, 8 (846) 261-61-54, 02, 112.