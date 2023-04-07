Самарцы рассказали, когда планируют взять отпуск и где будут отдыхать в 2023 году

В топе отпускных направлений оказались черноморские курорты России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, когда планируют взять отпуск и где будут отдыхать в 2023 году. Как выяснилось, большинство намерены взять двухнедельных перерыв от работы в июне - сентябре и отправиться путешествовать по России. Таковы данные исследования, которое провели СберСтрахование и СберСтрахование жизни.

Поездку на майские праздники запланировали 10% самарцев: 54% будут путешествовать по городам России (каждый четвертый поедет в Сочи), а каждый десятый поедет за границу — в Турцию или Египет.

65% самарцев хотят взять двухнедельных отпуск в июне - сентябре, 16% — в апреле - мае, 8% — в октябре - декабре. Еще 11% пока не знают, когда устроят себе 14-дневные каникулы. В среднем респонденты намерены потратить на отдых 65 тысяч рублей. Топ популярных отпускных направлений: черноморские курорты России (12%), поездки в горы (6%) и курорты Турции и Египта (9%). Многие вообще никуда не поедут: останутся дома 34% опрошенных, проведут отдых на даче 39%.

— Чтобы лучше подготовиться к сезону отпусков, необходимо заранее подумать над бюджетом и начать откладывать деньги. Сегодня существует немало различных инструментов, способных в этом помочь. Например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ). А чтобы отпуск прошел без непредвиденных расходов, стоит воспользоваться программой страхования путешественников. Такие программы предусматривают самые разные риски: от болезней и травм до утери документов и багажа, — рассказал управляющий самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

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