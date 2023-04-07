Шиномонтажка «5 колесо» загорелась возле ТЦ Эль Рио в Самаре 7 апреля 2023 года

Над зданием валит густой черный дым. Фото: скриншот видео

В пятницу, 7 апреля 2023 года, днем в Самаре загорелась шиномонтажка «5 колесо», которая находится возле ТЦ Эль Рио в Промышленном районе Самары. Сообщением о пожаре поделились местные жители в соцсетях.

Судя по опубликованным кадрам, над зданием автомастерской, расположенным на Московском шоссе (дублер), валит густой черный дым. Из-за сильного ветра его сильно раздувает. Очаг огня находится внутри шиномонтажки.

В комментариях самарцы стали выдвигать свои ироничные версии пожара: «слишком дорого у них наверное стало», «кто-то остался не доволен балансировкой летних колёс». На данный момент истинные причины и обстоятельства возгорания неизвестны, их предстоит установить специалистам.

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