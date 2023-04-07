Более 260 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию в 2023 году

В результате медосмотра медики выявили множество серьезных заболеваний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 260 тысяч жителей Самарской области уже прошли диспансеризацию и медосмотр. Соответствующих показателей удалось достигнуть за 3 месяца 2023 года. Для сравнения – в прошлом году интерес к этой процедуре проявили только 86 718 человек. Информацию сообщили в региональном Минздраве.

– Нас радует возросший интерес земляков к заботе о своем здоровье. За этими цифрами – своевременно выявленные заболевания, а значит, спасенные жизни, – поделился руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко.

По итогам диспансеризации медработники выявили ряд серьезных заболеваний. Так, удалось зафиксировать 332 случая злокачественных новообразований, 668 случаев – сахарного диабета и 5958 случаев болезней системы кровообращения.

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