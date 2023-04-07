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НовостиОбщество7 апреля 2023 10:34

В Самаре жители чаще других остаются без премии во время испытательного срока

Эксперты провели исследования
Алена ПРОВКИНА
Жители рассказали об идеальном испытательном сроке

Жители рассказали об идеальном испытательном сроке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты рассказали, как жители Самары относятся к испытательному сроку. Оказалось, самарцы чаще других остаются без премии во время испытательного срока.

По информации hh.ru, только 63% опрошенных из города успешно проходят испытательной срок при трудоустройстве. Чаще всего с официальным сроком сталкиваются работники в сферах закупки, юристы, управленцы высшего звена. Реже всего сталкиваются студенты и сотрудники без опыта работы. При этом, о сниженном доходе заявили 46% самарцев, об отсутствии премии – 35% респондентов.

При этом, горожане уверены, что испытательной срок необходим и работодателю. Идеальным испытательным сроком считают срок длиной в 1 месяце.

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