В Самаре жители чаще других остаются без премии во время испытательного срока

Жители рассказали об идеальном испытательном сроке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты рассказали, как жители Самары относятся к испытательному сроку. Оказалось, самарцы чаще других остаются без премии во время испытательного срока.

По информации hh.ru, только 63% опрошенных из города успешно проходят испытательной срок при трудоустройстве. Чаще всего с официальным сроком сталкиваются работники в сферах закупки, юристы, управленцы высшего звена. Реже всего сталкиваются студенты и сотрудники без опыта работы. При этом, о сниженном доходе заявили 46% самарцев, об отсутствии премии – 35% респондентов.

При этом, горожане уверены, что испытательной срок необходим и работодателю. Идеальным испытательным сроком считают срок длиной в 1 месяце.

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