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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:03

Число ветеранов Великой Отечественной войны снизилось за год в Самарской области

Об этом сообщила глава Минсоцдема Регина Воробьева
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Анастасия ФИЛАТОВА
С каждым годом ветеранов становится все меньше

С каждым годом ветеранов становится все меньше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за год снизилось число ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, инвалидов, детей войны и тружеников тыла. Их стало на 2,5 тысячи человек меньше. Об этом в пятницу, 7 апреля 2023 года, на заседании оргкомитета «Победа» сообщила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.

— Сейчас количество человек в этих категориях граждан составляет 9 238, — отметила глава Минсоцдема Самарской области.

Насколько известно, большинство ветеранов проживают в Самаре, Тольятти и Сызрани, остальные — в сельских районах. Им оказывают всю необходимую помощь и поддержку. К примеру, начисляют ежегодную выплату ко Дню Победы и ежемесячные доплаты к пенсиям.

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