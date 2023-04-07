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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:25

Тольяттинцы поделятся детскими книгами с жителями города Снежное ДНР

Горожане соберут литературу в рамках благотворительной акции
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Для сбора книг в городе открыты несколько пунктов

Для сбора книг в городе открыты несколько пунктов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти стартовала необычная благотворительная акция «Тольятти – Снежное: читаем вместе». В ее рамках жители города организовали сбор детских книг. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Для сбора книг действуют специальные пункты. Они открыты в детских библиотеках города и в детском саду №56 «Красная гвоздика». Все собранные книги будут отправлены в город Снежное Донецкой Народной Республики, – пояснили власти Автограда.

Отмечается, что сбором занимаются активисты первичного отделения общественной молодежной организации «Движение Первых» Объединения детских библиотек. Акция проходит в рамках «Недели семейного чтения». Она продлится с 3 по 23 апреля 2023 года.

Найти пункты приема книг можно по ссылке.

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