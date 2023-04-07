Распределение свободных мест в детсадах пройдет в Самаре в мае 2023 года

Распределение мест состоится в автоматизированном порядке / Фото: vk.com/the_department_ofeducationsamara

Этой весной в Самаре распределят свободные места в детских садах на 2023-2024 учебный год. Этот процесс намечен на май, сообщает городской департамент образования.

Родителям рекомендуют проверить данные, указанные в электронном заявлении, на портале образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»). При обнаружении неточностей необходимо будет обратиться в МФЦ. Сделать это нужно до 15 мая 2023 года.

Напомним, распределение свободных мест в детских садах проводится в автоматизированном порядке. Результаты сообщат сами сотрудники дошкольного учреждения, либо их можно будет узнать самостоятельно — через портал образовательных услуг. В случае согласия с предоставленным местом родителям нужно будет заполнить письменное заявление.

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