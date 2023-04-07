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НовостиОбщество7 апреля 2023 13:17

Расходы на содержание главы Самары за год увеличились на 1 млн рублей

В 2022-м сумма составила 4,3 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Еще в 2019 году расходы на содержание мэра города были куда меньше

Еще в 2019 году расходы на содержание мэра города были куда меньше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выросли расходы на содержание главы города. В 2022-м они составили 4,3 млн рублей. Это на один миллион больше, чем годом ранее. Информация об этом размещена в проекте решения гордумы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета г.о. Самары за 2022 год».

Отметим, в предыдущие года на содержание главы областной столицы направляли куда меньшие суммы. К примеру, в 2019-м — 3,08 млн рублей, а в 2020-м — 3,2 млн рублей. При этом рост расходов был незначительный. В прошлом году на содержание мэра была израсходована самая крупная сумма.

Напомним, с марта 2017 года должность главы Самары занимает Елена Лапушкина. В конце минувшего года срок ее полномочий на этом посту истек. В областной столице прошел конкурс по выбору нового мэра. Елена Лапушкина приняла в нем участие и одержала победу. Таким образом, она продолжит возглавлять город еще пять лет.

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