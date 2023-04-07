В Самарской области сборы «Отчизны верные сыны» пройдут с 7 по 9 апреля 2023 года

Самарцы смогут принять участие в сборах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов смогут принять участие в учебно-тренировочных сборах.

По информации пресс-службы правительства региона, в губернии с 7 по 9 апреля 2023 года пройдут сборы «Отчизны верные сыны». Заявки на участие отправили 36 военно-патриотических объединений. По итогам отбора определили 100 человек и 20 объединение, который станут участниками программы. На сборах самарцы смогут пройти обучение по тактической и огневой подготовке, а также по оказанию первой медицинской помощи.

Помимо этого, участники узнают правила радиообмена и научатся ориентировать на местности. Воспитанники клубом пообщаются с Героями.

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