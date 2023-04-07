Статус резидента технопарка «Жигулевская долина» получили еще 13 стартапов

Сейчас на площадке развиваются более 290 компаний / Фото: технопарк "Жигулевская долина"

Технопарк «Жигулевская долина» пополнился новыми резидентами. Этот статус получили еще 13 компаний. Решение принял экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Новые резиденты планируют заняться в «Жигулевской долине» реализацией следующих проектов: беспилотные авиационные системы, технологическое оборудование для тепличных комплексов, модульные функциональные протезы, нанотехнологические модификаторы, системы управления силовыми трансформаторами и автоматизации труда колл-центров.

— Технопарк «Жигулевская долина» — ключевая площадка Самарской области для выращивания инновационных стартапов. Мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса, — сказал Дмитрий Богданов.

В настоящее время в технопарке развиваются более 290 компаний. Они создали свыше 2200 рабочих мест. Резиденты «Жигулевской долины» получают следующие меры поддержки: возможность размещения на льготных условиях в оборудованных офисах, лабораториях и производственных помещениях; информационное сопровождение; участие в выставках; консультационная помощь и др. Каждый стартап курирует проектный менеджер. Он помогает подобрать необходимые для развития проекта меры поддержки.

Подробнее узнать о том, как получить статус резидента «Жигулевской долины», можно по телефону 8 (8482) 93-00-93 (доб. 906).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал