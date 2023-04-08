Жители Самары любовались апрельской розовой Луной в 2023 году

Для «магической» Луны каждый народ в разное время придумывал свое название и трактование. Фото: Надежда Александрова

В четверг, 6 апреля 2023 года, над Самарой нависла розовая или пасхальная Луна, так называется апрельское полнолуние. Кадрами необычного явления самарцы поделились в социальных сетях.

— Луна, как ни один другой небесный объект, притягивает наши взгляды. Она всегда красива, но особенно притягивает взгляды в апреле, когда можно полюбоваться ее необычным свечением, — написала самарчанка.

Для «магической» Луны каждый народ в разное время придумывал свое название и трактование. Есть версии, что розовой ее стали называть в Северной Америке из-за апрельского цветения полевых розовых флоксов, которые якобы придают небесному телу оттенок.

Невооруженным взглядом измененный цвет Луны можно увидеть не в полном объеме, однако необычное свечение все равно заметно.

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