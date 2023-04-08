Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в субботнике 8 апреля

К наведению чистоты в своих дворах активно присоединились многие жители города. Фото: администрация Самары

В субботу, 8 апреля, глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в субботнике на территории Ильинской площади. Там убирали листву, мусор и красили лавочки.

— Приглашаю всех принять участие в субботниках и средниках, потому что это наше общее дело. Все мы хотим жить в уютном и чистом городе. Благодарю всех самарцев, кто к нам присоединяется, — сказала мэр.

К наведению чистоты в своих дворах активно присоединились многие жители города. Так, по состоянию на 10:00 их число составило около 20 тысяч. Чтобы участники месячника были обеспечены всем необходимым, в каждом районе прошла подготовительная работа: заранее обновили инвентарь, закупили мешки для мусора и перчатки.

Жители дома по улице Ново-Садовой, 25 тоже не остались в стороне. Двор был очищен от прошлогодней листвы и мусора, самарцы подмели бордюры, помыли подъездные стены, покрасили заборы, скамейки и детскую площадку, а также обрезали кустарники, подготовили землю к посадке цветов и растений.

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