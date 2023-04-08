Жителей Самарской области предупредили о повышенных сбросах воды на Жигулевской ГЭС

Рекомендуется избегать нахождения на берегах рек. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ожидаются повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС. С 14 по 20 апреля объем максимальных сбросов достигнет 26 тысяч куб. м/с.

— Сейчас уровень воды Волги у Самары составляет 29,21 мБС. А прогнозируемый уровень поднимется до 31,90 мБС, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели просят быть внимательными и осторожными жителей региона, которые разместились на островных территориях и в прибрежной зоне, а также владельцев дачных участков, туристических баз, прилегающих к акватории реки Волга.

Помимо этого, настоятельно рекомендуется избегать нахождения на берегах рек, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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