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НовостиОбщество9 апреля 2023 10:09

В Самаре на Волге начался подъем воды 9 апреля 2023

Видеозаписью в соцсетях поделился видеоблогер Евгений Щекин
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В Волге у Самары начался подъем воды. Фото: скрин видео

В Волге у Самары начался подъем воды. Фото: скрин видео

В Самаре на Волге начался подъем воды 9 апреля 2023 года. Видеозаписью с набережной в социальных сетях поделился видеоблогер Евгений Щекин.

На выложенной в соцсетях записи видно, что вода активно прибывает. Уже затоплены каменные ступени лестниц набережной около Ладьи. Также затоплена часть пляжа - некоторые «грибки» зонтиков уже оказались под водой.

Напомним, в МЧС предупредили о повышенных сбросах воды на Жигулевской ГЭС. По прогнозам, уровень воды в Волге должен подняться на 2,5 метра. Самарцев просят соблюдать особую осторожность во время отдыха в прибрежной зоне и на островах.