Уровень Волги у Самары поднимется на 2,5 метра в апреле 2023

Из-за спуска воды на ГЭС уровень Волги у Самары поднимется на 2,5 метра. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Уровень Волги у Самары весной 2023 года поднимется на 2,5 метра. Об этом жителей региона предупредили в ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщили в ведомстве, с 14 по 20 апреля объем максимальных сбросов воды через Жигулевский гидроузел составит 26000 кубометров в секунду.

- По данным на 8 апреля уровень воды Волге у города Самара составлял 29,21 мБС, - рассказали в МЧС. – А в результате сброса воды прогнозируемый уровень воды в реке у Самары составит до 31,90 мБС.

Таким образом, уровень Волги у Самары в результате апрельского паводка увеличится более чем на 2,5 метра.

В МЧС призвали жителей регионе соблюдать осторожность при отдыхе в прибрежной полосе и не оставлять детей без присмотра.