На набережной в Самаре высадят живые пальмы в мае 2023

Уже через месяц пальмы начнут высаживать на самарской набережной. Фото: мэрия Самары

На набережной в Самаре высадят живые пальмы. Экзотические растения появятся на главной прогулочной магистрали города уже в мае. Об этом сообщили в мэрии.

- Сейчас пальмы уже находятся в теплицах, где радуют персонал своим цветением, - рассказали в мэрии. – Как и многие другие растения, пальмы не переносят заморозков. А почва еще не прогрелась до температуры, которая необходима для посадки: хотя днем солнечно, по ночам пока еще прохладно.

Высадить пальмы на набережной планируют в период с середины по конец мая.

Также в 2023 году для озеленения Самары приготовили более 1,6 млн однолетних растений. Общая площадь цветников составит около 38 тысяч квадратных метров.