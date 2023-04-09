В части домов Самары отключат воду с 11 по 13 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нескольких районах Самары отключат холодную воду с 11 по 13 апреля. Об этом предупредили в ООО «РКС-Самара».

Причиной отключений холодной воды станет проведение плановых работ.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, с 9:00 11 апреля до 9:00 12 апреля воды не будет на улице Черемшанская, 206А, 210, 212, 216, на улице Карачаевская, 31А, 31Б, а также на улице Майская, 49.

Кроме того, 11 апреля с 10:00 до 17:00 подачу холодного водоснабжения приостановят по адресам: пер. Долотный, 22А, 24А, 25А, 28, 26, 24, 22; Пугачевский тр., 61/62, 63, 61, 65, 55, 55А, 53, 59, 61В, 51, 37, 57, 35, 31, 33, 45, 49, 27, 29, 29А, 39, 41, 43, 27, 25, 19, 21; ул. Хасановская, 38, 36, 34, 32, 14, 19, 17, 30, 12, 28, 26, 24, 9, 8, 11, 10, 25, 6, 24, 33, 35, 37, 39, 31, 7, 27, 20, 5, 4А, 4, 2; пер. Новомолодежный, 12, 16, 18, 10, 14, 12А, 19, 19А, 19Б, 19Г, 19А/2, 21, 14А, 21А, 23, 25, 27, 34, 32, 28, 30, 37, 35, 33. Набрать холодную воду жители этих домов смогут в бойлерах, их установят в Долотном переулке, 22А и Пугачевском тракте, 27А.

12 апреля временные неудобства придется потерпеть жителям домов по адресам: ул. 22 Партсъезда, 154, 156, 158, 160, 162, 146, 150; ул. Стара Загора, 37, 37А. Воды не будет с 10:00 до 13:00. На улице 22 Партсъезда, 150 специалисты установят бойлер.

13 апреля с 10:00 до 19:00 холодной воды не будет на ул. Советской Армии, 201, 201а.