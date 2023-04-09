Древний могильник получил защиту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области древний могильник защитили от свалок мусора и строительства. В соответствии с приказом УГООКН Самарской области курганная группа «Гвардейская» получила официальные границы и режим использования.

Группа курганов «Гвардейская» расположена вблизи села Гвардейцы Борского района. В нее входит несколько объектов, датируемых II тысячелетием до нашей эры – XIV веком нашей эры. Общая площадь археологического памятника составляет 66,9 тысяч кв.м.

Приказ УГООКН устанавливает не только границы археологического памятника, но и прописывает режим использования этих земель.

- Запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных, мелиоративных и иных хозяйственных работ, складирование мусора, нарушение дернового слоя и выкопка грунта, проведение несанкционированных археологических исследований и применение георадаров, - говорится в документе.

Хозяйственная деятельность и археологические исследования допускаются только после согласования с органами охраны.