В Самаре проведут Пасхальную ярмарку 15 апреля 2023 года

В городе пройдет ярмарка. Фото: министерство экономического развития.

В Самаре местные жители уже активно готовятся к празднованию Пасхи. В областной столице состоится Пасхальная ярмарка 15 апреля 2023 года.

По сообщению министерства экономического развития, региональный центр «Мой бизнес» совместно с фудхоллом Picture's проведут праздничную ярмарку, в которой примут участие самозанятые предприниматели. На территории разместят точки с сувенирной продукцией, декоративные изделия и украшения ручной работы.

Помимо этого, на ярмарке можно будет купить подарки к Пасхе. Мероприятие пройдет на улице Лесной, 23.

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