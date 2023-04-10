Стало известно, что построят за ТЦ METRO на ул. Уральской в Самаре

В Куйбышевском районе появятся три новые высотки в 24-25 этажей / Фото: наш.дом.рф

Стало известно, что построят за ТЦ METRO в Куйбышевском районе Самары. Речь идет об участке в границах улиц Уральской, Барнаульской, Заусадебной и Поселковой. Работы там стартовали в первом квартале 2023 года.

Согласно информации на сайте дом.рф, стройку ведет ООО «СЗ «ССК-Юг». Компания намерена возвести жилой комплекс «Легенда», состоящий из трех домов в 24, 25 и 25 этажей. В них предусмотрены 158, 322 и 353 квартиры соответственно. Также проект предполагает обустройство детских и спортивных площадок, гостевых парковочных мест на придомовых территориях.

Планируется, что строительство нового ЖК займет около двух лет. Срок сдачи объекта намечен на первый квартал 2025 года.

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